بيليجريني ينفي رحيل أرنوتوفيتش إلى الصين

الإدارة رفضت عرضاً قيمته 35 مليون جنيه استرليني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد مانويل بيليجريني المدير الفني لوست هام يونايتد اهتمامه بالاحتفاظ بنجمه النمساوي ماركو أرنوتوفيتش، وذلك عقب مطاردة أحد الأندية الصينية له في يناير الجاري.

وقال بيليجريني في مؤتمر صحفي:"نعلم أن ماركو لاعب جيد للغاية يريده العديد من الأندية، ولكنه لاعب لوست هام في اللحظة الحالية وليس لدي أي أخبار أخرى". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف:"ماركو واللاعبون الآخرون الذين ينخرطون بتلك الشائعات، تبقى عقولهم معنا، هم يريدون الاستمرار حيث يريدون اللعب".

وكانت سكاي سبورتس قد كشفت عن رفض النادي اللندني لعرض قيمته 35 مليون جنيه استرليني من جانب النادي الصيني الذي لم يتم الكشف عن اسمه.

يذكر أن أرنوتوفيتش -29 عاماً- قد سجل 11 هدفاً في الموسم الماضي، كما سجل 8 في 17 مشاركة هذا الموسم.