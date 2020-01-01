بيليجريني يرحل عن بيتيس إلى الصين بعد تعيينه بـ3 أسابيع

ابن الأسطورة الهولندي يوهان كرويف يقترب من خلافته

يفكر المدرب التشيلي مانويل بيليجريني، في فسخ عقده مع نادي ريال بيتيس الإسباني، بعد بضعة أسابيع فقط من الانضمام له.

بيليجريني رحل عن وست هام خلال الموسم الحالي، بسبب النتائج المحبطة مع النادي الإنجليزي، ليعود مرة أخرى لليجا من بوابة بيتيس في 9 يوليو الجاري.

صحيفة "as" الإسبانية، كشفت عن تلقي مدرب ريال مدريد الأسبق، لعرض من أحد الأندية الكبيرة بالدوري الصيني.

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وهو الأمر الذي جعله يفكر جدياً في التحدث مع إدارة بيتيس، من أجل إلغاء التعاقد وتسهيل انتقاله للصين بشكل فوري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جوردي كرويف، ابن الأسطورة الهولندية يوهان كرويف، يعتبر أبرز المرشحين لخلافة المدرب التشيلي، وفقاً لاختيار أنطونيو كوردون المدير الرياضي للنادي الإسباني.

ويمثل الرحيل المتوقع لبيليجريني صدمة كبيرة لإدارة بيتيس، حيث كانت تطمح في جلب أحد أبرز المشاهير بعالم التدريب، للتعافي بعد المستوى المخيب للآمال للفريق هذا الموسم.

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يذكر أن بيتيس أنهى الموسم الحالي من الدوري الإسباني، في المركز الخامس عشر وفي رصيده 41 نقطة، حيث كان أحد المرشحين للهبوط.