بيليجريني يحطم الأرقام ومانشستر يونايتد بدون شباك نظيفة

أرقام قياسية إيجابية لبيلجريني ووست هام وسلبية لمانشستر يونايتد وكتيبة سولشار في مواجهة الجولة السادسة بين الفريقين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض فريق مانشستر يونايتد اليوم للخسارة من نظيره وست هام بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا حيث شهدت المواجهة العديد من الأرقام الإيجابية والسلبية لكلا الطرفين، إليكم أهمها:

منذ انطلاق موسم ٢٠١١-٢٠١٢ في الدوري الإنجليزي تلقى ديفيد دي خيا ١٢ هدفًا من ركلات ثابتة أكثر من اي حارس مرمى آخر في البريميرليج.

وفشل مانشستر يونايتد في الإبقاء على شباكه نظيفة في آخر ثمانية لقاءات له خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي أمام كل من كريستال بالاس وأرسنال وولفرهامبتون مرتين وإيفرتون وهدرسفيلد وساوثامبتون ووست هام.

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وأصبح مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق وست هام هو أول مدرب في الدوري الإنجليزي يحقق الفوز على مانشستر يونايتد وهم تحت قيادة أربعة مديرين فنيين مختلفين هم ديفيد مويس ولويس فان جال وجوزيه مورينيو وسولشار.

وكان مانشستر يونايتد قد فشل في تحقيق الانتصار خارج أرضه في أي مواجهة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث خسر من وست هام وتعادل مع ساوثامبتون.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد ثمانية نقاط من انتصارين وتعادلين.