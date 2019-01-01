بيليجريني يحتفل بفوز روما الهام ويهدي الهدف لزوجته وطفلته المستقبلية

اللاعب سجل ثاني الأهداف في الدقيقة 31..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى لورنزو بيليجريني لاعب وسط روما سعادته عقب الفوز على فروسينوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإيطالي.

وقال بيليجريني لقناة روما عقب المباراة:"هذا الفوز كان هاماً بالنسبة لنا ويمكنك معرفة ذلك من الاحتفالات".

وأضاف:"ببساطة كان علينا الحصول على تلك النقاط وكان فروسينوني شرساً للغاية. لقد أثبتنا أننا نقاتل دوماً للنهاية".

وأوضح:":"سنخوض الديربي ضد لاتسيو بسلسلة من الانتصارات الهامة، نشعر بالثقة، لاتسيو سيكون متحمساً ولكننا سنكون أكثر حماساً".

واختتم:"أهدي هدفي لزوجتي ولطفلتنا الصغيرة التي ننتظرها معاً".

يذكر أن بيليجريني سجل ثاني الأهداف في الدقيقة 31، في المباراة التي تطلبت هدف إدين دجيكو بالدقيقة 95 لخطف الفوز بها.