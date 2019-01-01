بيليتش يسعى لتأمين الدفاع قبل مواجهة الاتحاد والرائد

الاتحاد يسعى للفوز على الرائد في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، أن سلافين بيليتش المدير الفني لاتحاد جدة يسعى لتحقيق الفوز على الرائد بالدوري السعودي.

ويحل الاتحاد ضيفا على نظيره الرائد ضمن مباريات الجولة ٢٠ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن بيليتش قام باختيار لكل من عون البيشي وأحمد عسيري في التدريب الأخير.

وأضافت التقارير أن بيليتش سيحاول الاختيار بين أحدهما للدفع به في الدفاع بجانب الصحفي.

ويسعى بيليتش في الفوز بالمباراة للتحسين من مركزه في الدوري السعودي بعد البداية المتراجعة الكبيرة منذ بداية الموسم.