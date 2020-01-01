بيليتش: كنت أرغب في الاستمرار مع الاتحاد .. والهلال هو ريال مدريد الآسيوي

بيليتش يكشف سبب رحيله عن الاتحاد

تحدث الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني السابق لفريق الاتحاد، وسبب رحيله عن العميد خلال الفترة الماضية وهل كان المدرب يرغب في الاستمرار مع العميد؟.

وكان بيليتش قد تولى تدريب اتحاد جدة ولكن لم ينجح في انتشال الفريق من المستوى والنتائج المتراجعة ليرحل عن منصبه.

وقال بيليتش في تصريحات لصحيفة " Dalmatinski" الكرواتية: "الاتحاد فريق كبير والعرض المالي كان أحد الأسباب الرئيسية لقبول العرض وتدريب الفريق".

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وأضاف: "كنت أسعى للبقاء مع فريق الاتحاد لمدة 3 سنوات، وكان هناك جهاز فني مميز للغاية خلال تواجدي هناك وكنت أرغب في البقاء".

وأردف المدير الفني للكرواتي: "تمت إقالتي بعد السقوط أمام الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف، فهذا الفريق يعد ريال مدريد في آسيا".

بيليتش من المدربين العملاقة الذين تولوا تدريب فرق في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الماضية بعد تطوير الكرة السعوية.