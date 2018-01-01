بيليتش يطالب الاتحاد بالتعجيل من حل أزمة الهاجوج

قناعات الكرواتي بصاحب الـ23 عامًا دفعته لضمه لتدريبات الفريق الأول

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب الكراوتي سلافين بيليتش؛ المدير الفني لاتحاد جدة، مجلس الإدارة برئاسة لؤي ناظر بالإسراع في إنهاء الأزمة الخاصة بقيد حسين الهاجوج؛ جناح أيسر الفريق، للاعتماد عليه في المباريات المقبلة.

وكان صاحب الـ32 عامًا قد انضم لصفوف العميد في أواخر أكتوبر الماضي، كلاعب هاوي، قادمًا من نادي الأنصار.

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صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت وفقًا لمصادر موثوقة أن البطاقة الخاصة بالهاجوج لم تصل حتى الآن إلى النادي، مما يحول دون مشاركته في المباريات.

وأوضحت الصحيفة أن بيليتش طالب الإدارة بسرعة إنهاء إجراءات تسجيل اللاعب، للاستعانة به في المباريات المقبلة، خاصة في ظل قناعته الشديدة به.

يذكر أن الاتحاد حقق أول أمس الجمعة الفوز الأول له بالموسم الجاري أمام الباطن، بعد سلسلة من الهزائم والتعادلات، ليحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد ست نقاط.