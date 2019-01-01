بيلوتي يرفض عرضًا بـ 60 مليون يورو من ويست هام

بيلوتي يدير ظهره للبريميرليج مجددًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض أندريا بيلوتي نجم نادي تورينو عرضًا جديدًا من ويست هام يونايتد الإنجليزي مقابل 54 مليون جنيه استرليني.

وكان تورينو قد اشترط على الأقل 100 مليون يورو من أجل التنازل عن مهاجمه الإيطالي سواء لأندية داخل إيطاليا أو خارجها.

وحول ذلك، كان بيلوتي قد أعلن من قبل أنه يود أستكمال رحلته في الدوري الإيطالي لسنوات مقبلة، وأن ذلك يعد خياره الأول.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وبعد أيام من المفاوضات، قرر ويست هام يونايتد إرسال عرض رسمي بقيمة 54 مليون باوند أي ما يوازي 60 مليون يورو.

ويسعى ويست هام يونايتد لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه ماركو أرناتوفيتش من خلال التعاقد مع لاعب كبير في صفقة تخدم طموحاته.

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يذكر أن أدريا بيلوتي كان قد لعب دورًا هامًا في موسم 2017 جين انفجرت موهبته الكبيرة وتوج هدافًا للدوري الإيطالي في النهاية.