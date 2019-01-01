بيلسا يكشف عن مستقبله بعد فشل ليدز في ملحق البريميرليج

ليدز سقط على يد ديربي كاونتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف مارشيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، أنه لا يمانع الاستمرار موسماً جديداً مع ليدز رغم الإخفاق في قيادة الفريق للبريميرليج عبر ملحق الترقي.

ليدز خشر لقاء الإياب أمام ديربي كاونتي مساء الأربعاء بنتيجة 4-2 رغم سابق انتصاره بهدف نظيف ذهاباً ضمن نصف نهائي الملحق.

وقال بيلسا بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ليس من المقنع الحديث عن الأمر الآن، إذا عرض النادي علي الاستمرار سأستمع للعرض".

وأضاف: "نشعر بالألم حالياً ولكن يجب تقبله، أشعر بالحزن للاعبين، لا يوجد يشعر بالألم أكثر من لاعبي فريقي، وكذلك الجمهور، يجب أن أتحمل المسؤولية".

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المباراة القادمة بين ديربي وأستون فيلا عنوانها الأبرز هو 👇👀 pic.twitter.com/i9vGzzAtVM — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

وختم: "الخصم سجل أكثر مننا، الشوط الأول كان يجب أن نسجل أكثر، الآن التفسيرات لا تعني شيء، كان يجب أن نستغل فرصنا".

وفرط ليدز في التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز رغم تصدره التشامبيونشيب لفترات طويلة بالبداية، قبل التراجع وإفساح المجال لنورويتش وشيفيلد لخطف بطاقة الترشح المباشرة.

ويلعب أستون فيلا أمام ديربي كاونتي في نهائي ملحق الترقي للبريميرليج الأسبوع المقبل.