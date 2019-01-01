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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

بيلسا: التوقيع مع نجم ريال مدريد سيحدث ثورة بالفريق

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Getty Images
مارسيلو بيلسا المدير الفني لفريق لييدز يونايتد يؤمن بأن تواجد كيكو كاسيا بعد ضمه من ريال مدريد سيحدث ثورة في صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب المدرب المخضرم مارسيلو بيلسا المدير الفني لفريق لييدز يونايتد عن سعادته الكبيرة بالتوقيع مع الاسباني كيكو كاسيا حارس مرمى ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيلسا وأكد خلالها ان تواجد اللاعب في صفوف فريقه سيمنح عناصره دفعة كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة.

وقال بيلسا: "أعنقد أن جماهير لييدز سيكون عليها أن تفخر بتواجد كيكو كاسيا في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بعد قدومه من ريال مدريد.

وأضاف: "الأمر غير معتاد ولا يحدث كثيرًا أن يأتي لاعب كان يتواجد في تلك المستويات ليلعب في التشامبيونشيب، ذلك الأمر نادر".

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وأكمل: "اللاعبون دومًا ما يكونون حذرين في القرارات التي يتخذونها، ويتلقون الكثير من التحذيرات والنصائح بسبب مثل تلك القرارت".

واختتم تصريحاته: "كاسيا جاء لنا لأنه يؤمن أن ما يقوم به أمرًا صحيحًا، لا يمكن وصف قراره بالاندفاعي، أنا متأكد أنه فكر فيه مليًا".

 

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