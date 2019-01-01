بيلجريني: لا توجد صداقة أو عداوة تجمعني بمورينيو

المدرب التشيلي يتحدث عن مواجهة توتنهام القادمة

نفى مانويل بيلجريني المدير الفني لوست هام، وجود أي عداوة تجمعه بجوزيه مورينيو المدرب الجديد لتوتنهام.

بيلجريني سبق وأن دخل في خلافات مع البرتغالي، خلال فترة عملهما بالدوري الإسباني، وبالتحديد بعد رحيله عن ريال مدريد وقدوم مورينيو بدلاً منه.

الأمر استمر في البريميرليج حيث تبادل كل منهما التصريحات المثيرة للجدل، لتشاء الظروف أن تكون المواجهة الأولى لمورينيو بعد عودته للتدريب أمام نظيره التشيلي.

وبهذه المناسبة قال مدرب الهامرز:"ربما أفكر بطريقة مختلفة ولكنه ليس عدواً لي، كل شخص لديه كامل الحرية في رأيه بكرة القدم".

وأضاف:"الجميع يمكنه قول أي شيء سواء بالنقد أو المدح، هو ليس صديقي بكل تأكيد ولكن لا توجد عداوة أيضاً".

مورينيو ممنوع من الانتقالات في توتنهام

أوديجارد يحسم الجدل بشأن عودته لريال مدريد

وتابع:"كل ما في الأمر أن أفكارنا مختلفة بخصوص اللعبة وهذا الاختلاف الوحيد بيننا، ربما أذهب لتناول الشراب معه في المستقبل".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الرابع عشر بجدول البريميرليج قبل هذه المباراة بـ14 نقطة، مقابل 13 لوست هام السادس عشر.