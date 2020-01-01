بيكيه يهاجم إدارة برشلونة ويدافع عن ميسي : أنفقوا أموالنا لتشويه الأساطير

دافع أيضاً عن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي

هاجم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، إدارة النادي الإسباني، بسبب فضيحة مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهرت الموسم الماضي.

العديد من التقارير الصحفية، أشارت إلى قيام برشلونة، بالتعامل مع إحدى شركات التواصل من أجل الدفاع عن الإدارة ومهاجمة بعض اللاعبين.

بيكيه قال في حوار لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"بالنسبة لي كلاعب ببرشلونة أنظر للأمر بأن الإدارة التي تطالبنا بتخفيض الرواتب، أنفقت هذه الأموال لانتقاد بعض الأشخاص خارج النادي".

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وأضاف:"الهجوم لم يصل فقط للأساطير الذين تربطهم علاقة تاريخية بالنادي، ولكن أيضاً بعض اللاعبين الحاليين".

وتابع:"طلبت بعض التوضيحات من جوسيب بارتوميو وقال لي بأنه لم يعرف هذا الأمر وصدقته، ولكني بعدها وجدت الشخص الذي اتخذ قراراً بتوظيف تلك الشركات لايزال يعمل في النادي".

وأما عن ملف رحيل ليونيل ميسي:"كيف يأتي أفضل لاعب على الإطلاق ويستيقظ يوماً ما، ويرسل لك رسالة بالرحيل لأنك لا تستمع إليه؟ كل شيء صادم للغاية".

واستكمل:"ليو يستحق كل شيء، يجب تسمية الملعب الجديد باسمه، ثم أي اسم تجاري آخر يريدونه، علينا أن نعتني بأساطيرنا بشكل أفضل ولا نستخف بهم".

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وقال بيكيه إنه لم يتحدث إلى ميسي كثيراً في هذه الفترة، ولكنه قال له :"انتظر إنها سنة أخرى وبعدها سيأتي أناس جدد في الإدارة".

جدير بالذكر أن بيكيه قام مؤخراً بتجديد عقده مع برشلونة حتى 2024، وسط أنباء حول موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 50%.