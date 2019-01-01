بيكيه ينضم لعظماء برشلونة في دوري الأبطال

النادي الإسباني يطمح لتخطي أزمة ليفانتي أمام نظيره التشيكي

أصبح جيرارد بيكيه هو خامس أكثر اللاعبين مشاركة بقميص برشلونة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بمشاركته مساء اليوم الثلاثاء أمام سلافيا براج.

المدرب إرنستو فالفيردي وضع بيكيه في التشكيل الأساسي للفريق، بمنافسات الجولة الرابعة من نسخة الموسم الحالي.

وهو ما يرفع رصيد بيكيه من المشاركات في البطولة إلى الرقم 111 مع النادي الكتالوني، محتلاً المركز الخامس بين أساطير الفريق.

النجم الإسباني تشافي هيرنانديز يأتي بصدارة الترتيب بـ157 مباراة، يليه ليونيل ميسي 139، أندريس إنييستا 132 وكارلوس بويول 120 مباراة.

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ويطمح بيكيه في قيادة برشلونة لتحقيق الفوز، من أجل تخطي الهزيمة الصادمة من ليفانتي بالدوري السبت الماضي.

ويحتل برشلونة المركز الأول بالمجموعة السادسة بـ7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند وإنتر، ويأتي سلافيا براج بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.