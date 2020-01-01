بيكيه ينحاز لميسي ضد ابيدال : لوم اللاعبين ليس الحل

بيكيه يرفض هجوم أبيدال على بعض لاعبي برشلونة

يعتقد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة أن التصريحات التي حدثت في الآونة الأخيرة، حول أزمة أبيدال وميسي لن تفيد الفريق وأن على الجميع الاتحاد ليعود الفريق إلى مكانته.

وشارك اليوم بيكيه مع برشلونة، في الخسارة أمام أتليتك بلباو بهدف دون رد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال بيكيه في تصريحات عقبت اللقاء: "في غرفة خلع الملابس الجميع متحد معاً لأقصى درجة، إنها ضربة قاسية ولكن يجب أن تكون المعنويات لدينا مرتفعة".

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وعند سؤاله عن إذا كانت كرة القدم قاسية على برشلونة، قال المدافع الإسباني: "نحن أقوياء بما فيه الكفاية للتغلب على هذا الأمر".

وشهدت مباراة اليوم، إصابة بيكيه وخروجه من الملعب، وحول تلك الإصابة قال: "إصابتي ليست خطيرة، ولكني لم أستطع أخطو خطوة في الملعب".

وتطرق صاحب الـ 33 عاماً، للحديث عن ازمة إريك أبيدال وليونيل ميسي الأخيرة.

واشتعلت أزمة في الأيام الأخيرة بين الثنائي، إذ هاجم أبيدال بعض اللاعبين ووصفهم بأنهم لم يكونوا يتدربوا بكل جهد مع فالفيردي، ليرد عليه ميسي.

وقال بيكيه عن تلك الأزمة: "الجميع يعلم ما قام به وما لم يقم، ولكن إلقاء الأمور على اللاعبين ولومهم لن يساعد، علينا أن نركز على المباريات ونكسبها يجب أن نعود إلى طريقنا لدينا قدرة على الفوز".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الجميع على قلب رجل واحد، ونحن في أقصى مراحل الاتحاد".