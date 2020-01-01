بيكيه يكشف موقفه من المشاركة في الكلاسيكو عقب الإصابة ضد نابولي

جيرارد بيكيه قائد دفاع برشلونة يوضح موقفه من المشاركة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم الأحد المقبل.

كشف النجم الإسباني جيرارد بيكيه قائد دفاع برشلونة عن موقفه من المشاركة في مباراة الكلاسيكو عقب الإصابة التي تعرض لها ضد نابولي .

جاء هذا بحسب ما نقلت إذاعة "راديو كتالونيا" على لسان النجم الإسباني نفسه، والذي أكد أنه سيكون جاهزًا لمواجهة ريال مدريد الأسبوع المقبل.

وكان بيكيه قد تعرض لإصابة في الكاحل فشل بعدها في استكمال المواجهة التي أقيمت على ملعب سان باولو الخاص بالفريق الإيطالي.

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وحل الفرنسي كليمون لونجليه بديلًا لبيكيه في الدقائق الأخيرة من أحداث المباراة التي أكملها برشلونة بعشر لاعبين بسبب طرد التشيلياني أرتورو فيدال.

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وحقق برشلونة تعادلًا هامًا أمام نابولي مساء الأمس في إيطاليا بهدف لمثله، ولا يحتاج للفوز في لقاء العودة بعد ثلاثة أسابيع من أجل الصعود حيث تصعد به النتيجة الحالية لدور الـ 8.

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره ريال مدريد يوم الأحد المقبل في مباراة الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا بـ 53 نقطة.