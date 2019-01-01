بيكيه يكشف .. من أين جاءته فكرة تطوير كأس ديفيس؟

الملياردير بيكيه يكشف سبب اهتمامه بالتجارة وبعض الألعاب الرياضية الأخرى بجانب لعبته المفضلة

كشف قائد دفاع برشلونة جيرار بيكيه عن أسباب اهتمامه ببعض الألعاب الأخرى، بجانب لعبته المفضلة كرة القدم، وذلك بعد استحواذه على أسهم بطولة كأس ديفيس للتنس، بخلاف مشاريعه التجارية الأخرى.

وقال زوج الفنانة الشهيرة في مقابلة مع صحيفة "الباييس" الإسبانية "لدي وقت ممتع، ويجب أن أجد لنفسي الحافز، وهناك أوقات أبحث فيها عن هذه الحافز لأنه من الجيد جدًا أن تفوز وتنجح في مجالات مختلفة".

وعن سبب دخوله مجال التنس وقيامه بتغيير نظام بطولة كأس ديفيس الكبرى، لتصبح أشبه بالمونديال في نسختها الجديد، قال "بعد الفوز بكأس العالم 2010، أمضيت وقتًا طويلاً في التفكير في رفع سقط طموحي، ولم يكن هناك أعمال أستطيع القيام بها".

وختم حديثه في هذا الصدد "لا يمكن أن ترمي نفسك في مكان لمدة شهر و تفعل أي شيء سوى لعب كرة القدم، فزت كثيرًا في لعبة بوكر وفي ألعاب أخرى، وكنت أقضي الليالي حتى الثالثة صباحًا مع بيبي رينا، الذي كان يرسم معي هذه المشاريع".

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وسبق لبيكيه أن ربح أكثر من ربع مليون يورو في لعبة البوكر قبل قرابة الشهرين، غير أنه يعتبر العضو المنتدب لمجموعة كوزموس الاستثمارية، التي تمتلك نادي أندورا الكاتلوني، وأيضًا صاحبة حقوق كأس ديفيس.