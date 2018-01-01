بيكيه يقرر الاعتزال في 2020 ودخول انتخابات برشلونة

تعرف على خطة بيكيه للرحيل عن برشلونة ورئاسة النادي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قرر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، اعتزال اللعب مع الفريق الكتالوني قبل انتهاء عقده الحالي في 2022.

بيكيه يصل إلى عامه الـ 32 في فبراير المقبل وبدأ في التخطيط لحياته بعد الاعتزال. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ بيكيه قرر اعتزال كرة القدم في 2020 ليكون جاهزًا لخوض انتخابات الفريق الكتالوني في صيف 2021 والتي ينتهي فيها مدة تولى جوسيب ماريا بارتوميو رئاسة الفريق.

وأشارت إلى أنّ اللاعب على استعداد لخوض موسم آخر إضافي فقط مع البلوجرانا ثم بعد ذلك الدخول إلى الانتخابات وسيكون بجواره كارليوس بويول، قائد برشلونة السابق، على أن يمنح لتشافي هيرناديز وأندريس إنييستا المسئولية الفنية عن فريق كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أنّه في إطار تطوير ملعب "كامب نو" فإن بيكيه يخطط لتغيير اسمه إلى "واكا واكا كامب نو".

خاميس ليس استثنائيًا في تسجيل الأهداف بقدمه فقط ⚽️ 😅@jamesdrodriguez ينافس @KingJames و @StephenCurry30 في الثلاثيات 🏀



( 🎥 : IG\jamesrodriguez10) pic.twitter.com/rhyWr8ocF1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

ويدرس جيرارد إنشاء ملعب للتنس للاعبي برشلونة، بجانب توفير عددًا من الرفاهية.

وكان بيكيه أعلن في وقت سابق رغبته في رئاسة برشلونة مستقبلًا.

جدير بالذكر أنّه في إسبانيا يتم تخصيص يوم 28 ديسمبر لنشر بعض الشائعات على غرار كذبة أبريل إلا أنّ الصحيفة لم تذكر ذلك في هذا التقرير.