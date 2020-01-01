بيكيه يضحي بنصف راتبه من أجل البقاء مع برشلونة

المدافع المخضرم قام بتجديد عقده لفترة طويلة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مؤخراً عن تجديد عقد المدافع المخضرم جيرارد بيكيه ليبقى مع الفريق حتى 2024.

التجديد جاء وسط عاصفة من الشكوك حول جدارة بيكيه في قيادة دفاع برشلونة، بعد انخفاض مستواه بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن التنازلات التي قام بها اللاعب، من أجل البقاء مع الفريق الكتالوني، مما يوضح علاقته القوية بالنادي.

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وأشارت إلى أن صاحب الـ33 سنة وافق على تخفيض راتبه بنسبة 50% مقابل الاستمرار للدفاع عن ألوان النادي مع المدرب الجديد رونالد كومان.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة من اللاعب، لتفهم الحالة المادية الصعبة التي يمر بها النادي، تزامناً مع أزمة كورونا الحالية.

وأما بالنسبة للثلاثي كليمون لونجليه وأندري تير شتيجن وفرينكي دي يونج، فقد وافقوا جميعاً على تخفيض رواتبهم ولكن بنسبة 30%.

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جدير بالذكر أن بقاء بيكيه حتى 2024 مرتبط بلعبه 35% من مباريات الفريق في موسم 2021/2022، وكذلك نفس النسبة في الموسم التالي، وإلا سيتم إنهاء التعاقد بين الطرفين.