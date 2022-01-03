بيكيه يرد على فريشا: لم تكن شرائح لحم، بل نقانق!

انتقد توني فريشا المرشح الرئاسي السابق لنادي برشلونة قائد الفريق جيرارد بيكيه بعدما رد عليه الأخير في أزمة عثمان ديمبيلي.

جاء رد فريشا لاذعًا، حيث انتقد طريقة تناول بيكيه للطعام والنظام الغذائي الخاص به، بعد أن دار بينهما خلافًا في الأسبوع الماضي.

في البداية كان الخلاف بسبب تعليق لفريشا على أحد الأخبار الخاصة بتجديد عقد اللاعب عثمان ديمبيلي رفقة النادي الكتالوني.

حيث كتب فريشا: "كل اللاعبين هكذا، لا أشعر بالمفاجأة تجاه ما يحدث، ديمبيلي يرى أن تخفيض راتبه في العقد الجديد سيمنح الفرصة لتسجيل لاعب جديد في نفس مركزه".

ليأتي الرد من بيكيه: "لا يجب أن تعمم بالحديث عن كل اللاعبين، مثلما لا نقول أن كل المرشحين للرئاسة لا يدفعون رواتب العمال في الحملات الخاصة بهم".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن فريشا قد تأخر في دفع رواتب العديد من العاملين معه في الحملة الانتخابية الأخيرة له لرئاسة برشلونة.

وخرج فريشا بعد ذلك الرد لينتقد بيكيه بشكل لاذع وكتب: "شرائح لحم وبطاطس مقلية وبيض وبيرة وكريب مع النوتيلا، هل تتخيلوا أن لاعبًا محترفًا يتناول ذلك الطعام؟! أنا لا أعمم".

فرد بيكيه: "لقد أصبت في كل شيء إلا شرائح اللحم، لقد كانت نقانق، الآن سأشرب مشروب جِن حتى أشعر بالنشاط، بصحتك، الآن احذف تلك التغريدة أيها الوغد".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن ديمبيلي لن يجدد عقده في برشلونة وسيرحل بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري.

اقرأ أيضًا

لابورتا عن صفقة هالاند: على الجميع الحذر لأن برشلونة عاد!



بعد وصفه بـ"القاتل" .. "دي جيه" أرجنتيني ينفي نقل عدوى كورونا إلى ميسي !