بيكيه يرد على تشافي: أنا من ألغى المقابلة التلفزيونية

كشف جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني عن السبب الذي دفعه لعدم حضور أحد البرامج التلفزيونية، مباشرة بعد إعلان تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد للقواعد الحاكمة لغرفة ملابس النادي الكتالوني.

تشافي قرر عدم إجراء اللاعبين لقاءات تلفزيونية دون إذن، بالإضافة إلى فرض غرامات على اللاعبين في حالة التأخير عن التدريبات، إلى جانب عدد آخر من القواعد لفرض الانضباط.

وبدا عندما خرج خبر إلغاء المقابلة التلفزيونية التي كان من المفترض أن يجريها بيكيه، أن المدافع المخضرم كان أول ضحايا "قواعد تشافي".

بيكيه، وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أوضح أن تشافي لم يكن من طلب منه إلغاء المقابلة، وشرح الأسباب وراء ذلك.

ماذا قال بيكيه؟

وقال بيكيه في تصريحاته: "الناس اعتقدوا أن تشافي هو من ألغى المقابلة، لأن وسائل الإعلام تقول ما يريد الناس أن يسمعوه".

وأضاف: "تشافي لم يعرف حتى أنني ألغيت تلك المقابلة التلفزيونية".

وتابع: "في النهاية، الناس يصدقون، المشكلة هي أولئك الذين يختلقون الأمور، هذه هي المشكلة".

وأكمل: "كان علي بعدها أن أشرح لتشافي طبيعة البرنامج، لم يكن يعرف حتى ما يتحدث عنه، كان يجب أن أوضح له الأمور".

وأردف: "أنا ألغيت المقابلة، وقمت بذلك لأنني أردت، لأنه في النهاية هناك قواعد وضعها تشافي، إذا أردت السفر عليك إخباره، فضلت في النهاية عدم طلب الإذن وإلغاء المقابلة، هذا هو الأمر".

ما هو رأي بيكيه في قواعد تشافي؟

بيكيه تطرق خلال تصريحاته للحديث عن رأيه في قواعد تشافي في غرفة ملابس برشلونة.

وقال بيكيه: "يبدو أن تشافي قد جاء لفرض نفسه، لقد وضع قواعده، والتي تبدو رائعة لنا جميعًا".

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