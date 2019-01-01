بيكيه يرحب بصافرات الاستهجان قبل مواجهة ريال مدريد

مدافع برشلونة جيرارد بيكيه مستعد لاستقبال ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة عن سعادته بالفوز على إشبيلية برباعية مقابل هدفين، ومواصلة السعي وراء الفوز بلقب الدوري الإسباني.

مدافع البلوجرانا قال في تصريحاته عقب المباراة: "مواجهة إشبيلية في عُقر داره دائمًا صعبة، ميسي كان رائعًا، نحن نستمتع بوجوده معنا، الآن الجميع يستمتع بهذا الانتصار".

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وعن مواجهة ريال مدريد واستقباله بصافرات الاستهجان قال بيكيه: "هذا طبيعي، فهذا هو المنافس الأزلي وأنا مستعد لهذا الاستقبال، نحن على استعداد لهذه المواجهة، لا تهم أيام الراحة، فلقد حصلوا على يوم راحة إضافي قبل أن نحقق الانتصار عليهم بخماسية مقابل هدف".

وسيحل البلوجرانا ضيفًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ثم سيتقابل الفريقان مرة أخرى يوم الثاني من مارس في الليجا.