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بيكيه يحقق حلم ابن شقيق شاكيرا باحتراف كرة القدم

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حلم الشاب البالغ من العمر 19 عامًا في طريقه ليكون حقيقه

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مدافع برشلونة جيرار بيكيه، حقق حلم ابن شقيق صديقته شاكيرا، وذلك بضمه لنادي أندورا الثاني، الذي يملكه المدافع الكتالوني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن طارق أنطونيو مبارك، أصبح لاعبًا في صفوف أندورا الناشط في دوري القسم الرابع الكتالوني، وهي أدنى فئة في دوريات الأقاليم.

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وشارك صاحب الـ19 عامًا في فوز فريق المدرب كارلوس سانشيز الملقب بالمانو على ريلاب بأربعة أهداف مقابل هدف، وحصل على فرصته لمدة 90 دقيقة.

وبحسب المصدر، فإن طارق هو ابن المطرب تونينو –شقيق شاكيرا-، وسبق له اللعب في الفئات الدنيا مع جونيور دي بارانكويلا وأيضاً في سانتا في دي بوجوتا.

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كما تدرب في إسبانيا وأمريكا، حيث قضى فترة في مدرسة ميامي لكرة القدم تحت قيادة المدرب الأكاديمي أليخاندرو وايجاندت، وفي العام الماضي كان يتدرب مع شباب كتالونيا، قبل أن يساعده بيكيه على تحقيق حلمه، بوضع قدمه على أول طريق احتراف اللعبة، على أمل أن يسير على خطى رئيس النادي، الذي يعتبره مثله الأعلى منذ الطفولة.

 

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