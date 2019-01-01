بيكيه يتفاعل سريعًا مع بيان إدانة حبس القادة السياسيين

الثائر الكاتالوني لم يفوت الفرصة

كما كان متوقعًا .. تفاعل الثائر الكاتالوني جيرار بيكيه سريعًا مع البيان الذي نشره موقع البرسا الرسمي، لإدانة قرار المحكمة العليا الإسبانية، بتأييد سجن تسعة من زعماء المعارضة في الإقليم المتمرد على الدولة الإسبانية.

وصباح اليوم الإثنين، رفضت المحكمة إطلاق سراح المجموعة المتورطة في تهم تتعلق بإثارة الفوضى والفتنة في كاتالونيا، في خضم محاولة الاستقلال الأخيرة التي لم تكتمل بنجاح في ربيع 2017.

رسميًا .. برشلونة يعترض ويدين سجن زعماء كتالونيا

وكانت الحكومة قد رفضت الاستفتاء الخاص باستقلال كاتالونيا عن التاج الإسباني، ما تسبب في أزمة عنيفة، تجلت في مشاهد الاشتباكات الدامية بين المواطنين وأفراد الأمن.

وفي أول تعليق لبيكيه المعروف عنه اهتمامه الكبير بقضية الانفصال، على بيان برشلونة القوي، قام باقتباس البيان، وعلق قائلاً "فخور أنني جزء من هذا النادي"، وذلك باللغة الإنجليزية.

كان يمتلك قدمًا لا تُخطئ المرمى 💥🥅

لكنه قضى على نفسه بنفسه 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lTDzfAzciR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

ولم يقتصر الأمر على بيكيه، أيضًا سيرجي روبرتو أدان قرار المحكمة، وكرر ما فعله بيكيه على نفس المنصة "تويتر"، وعلق قائلاً "كل الدعم والتضامن".