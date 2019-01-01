بيكيه يؤيد هجوم جماهير برشلونة على سواريز

ويُحاول في نفس الوقت مسك العصا من المنتصف

أيد قائد دفاع برشلونة جيرار بيكيه، بشكل ضمني، ما قام به عشاق النادي تجاه زميله الأوروجوياني لويس سواريز في سهرة الثلاثاء ضد فياريال.

وتعرض السفاح لموجة من الانتقادات اللاذعة، وصلت لحد إطلاق صافرة الاستهجان ضده، بعدما تفنن في إهدار أكثر من فرصة مُحققة أمام مرمى حامي عرين الغواصات الصفراء.

وبعد المباراة، سُئل صديق المطربة العالمية شاكيرا عن رأيه في تصرف الجماهير تجاه سواريز، أجاب قائلاً "من حق الجميع التعبير عن آرائهم لأنهم يدفعون حق التذاكر، ولكن عليهم أن يتفهموا أننا بشر ومن المستحيل أن نكون 100% على طول الخط".

وعن مباراة عطلة نهاية الأسبوع التي خسرها البرسا أمام غرناطة بثنائية نظيفة، قال "نعرف أننا ارتكبنا بعض الأخطاء، لكن ليس من السهل دائمًا تغيير الأشياء في وقت قياسي، مع ذلك أعتقد أننا ظهرنا اليوم بشكل أفضل، والفوز في المباراة القادمة سيساعدنا كثيرًا".

وعن غياب ميسي الذي تجددت إصابته مرة أخرى، قال "بالطبع عدم وجوده خبر سيء، لكن باقي اللاعبين لديهم الأفضل، وبإمكانهم مساعدة الفريق لنواصل المضي قدمًا. من سينفذ الركلات الثابتة في غياب ميسي؟ تحدثت مع فالفيردي، إذا لم يكن ميسي وسواريز على أرض الملعب، فأنا من سيقوم بالمحاولة".

التشكيل الأفضل لعام 2019. 📝



برأيك من اللاعب الذي لا يستحق التواجد في هذا التشكيل؟ 🤔 pic.twitter.com/AHIU8GTZ5k — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 24, 2019

الجدير بالذكر أن هذه النتيجة قفز ببرشلونة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الليجا، بالوصول للنقطة العاشرة، بفارق نقطة عن ريال مدريد قبل مباراته ضد أوساسونا مساء الأربعاء في ختام الجولة.