بيكيه يؤكد: سافرت إلى أمريكا رغم رفض فالفيردي

تعرف على تصريحات بيكيه حول سفره خلال فترة التوقف الدولي

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أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، أنّه سافر إلى أورلاندو لحضور بطولة التنس المفتوحة العام الماضي رغم رفض المدرب إيرنستو فالفيردي.

بيكيه تولى رعاية كأس ديفيز للتنس وتواجد في الولايات المتحدة لتقديم البطولة.

وقال صاحب الـ 32 في تصريحات صحفية: "قبل أيام من افتتاح البطولة العام الماضي تحدثت مع المدرب وقلت له إنني مضطر للسفر ووجودي ضروري لإتمام المشروع".

وتابع: "لم أود أن أخبره أنّ البطولة في مدينة أورلاندو الأمريكية ولكنّه رفض ولم يوافق على فكرة المغادرة".

مدافع البلوجرانا أشار إلى أنّه بعد الفوز بالسوبر الإسباني على إشبيلية وتسجيله هدفًا في اللقاء تحدث مع المدرب مرة أخرى وأقنعه بأنّه لن يفوت سوى تدريب واحد فقط.

وتابع: "وافق ولكن سألني عن مكان السفر وحينما أخبرته رفض تمامًا لأن الرحلة طويلة ولكني وعدته بأننا سنخوض مباراة الليجا ونفوز".

واختتم: "سافرت بالفعل رغم رفض فالفيردي وعدت في الموعد وشاركت في المباراة ونجحنا في تحقيق الانتصار وانتهى الأمر دون أزمة".

جدير بالذكر أنّ بيكيه استمر مع بداية الموسم الماضي في السفر لعدة بلدان لأجل الحصول على رعاية كأس ديفيز.