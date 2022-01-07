بيكيه وبوسكيتس وغيرهما .. الكشف عن أعلى الرواتب في برشلونة !

يعيش نادي برشلونة الإسباني أزمة مالية طاحنة، أجبرته على التخلي عن بعض النجوم خلال الفترة الماضية، ولا يزال لديه بعض العناصر أصحاب الرواتب العالية.

وقام الصحفي الإسباني لويس كانوت، في برنامج "أونزي" عبر القناة التليفزيونية الكتالونية "Esport 3" بالكشف عن هذه العناصر.

وجاء أغلبهم وفقًا لكانوت من الحرس القديم، الذين استمروا بالنادي لفترة طويلة على مدار السنوات الماضية.

من هم الأعلى أجرًا في برشلونة؟

أكد الصحفي الإسباني أن المدافع المخضرم جيرارد بيكيه هو صاحب الأجر الأعلى من بين لاعبي برشلونة بحصوله على 28 مليون يورو سنويًا، حيث وافق على خفضه راتبه هذا الصيف وحصل على مكافأة ولاء.

ويأتي في المركز الثاني لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس بـ23 مليون يورو، ومن بعده جوردي ألبا 20 مليون يورو في الموسم.

وبالمركز الرابع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي 20 مليون يورو، فيليب كوتينيو المعار حديثًا لأستون فيلا 16 مليون يورو، تير شتيجن 14 مليون يورو.

وأخيرًا يأتي الثنائي المهدد بالرحيل الصيف القادم عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو، حيث يتقاضى كل منهما 12 مليون يورو سنويًا.

نشاط برشلونة في انتقالات يناير

يقود جوان لابورتا رئيس النادي حملة تصحيح في الميركاتو الشتوي الجاري، حيث تخلى عن فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا.

ويريد كذلك التخلص من صامويل أومتيتي ولوك دي يونج وربما ديمبيلي قبل رحيله بالمجان في الصيف.

وعلى الجانب الآخر تعاقد النادي مع فيران توريس من مانشستر سيتي، ويريد الاستعانة بمهاجم آخر في الشهر الجاري.

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