بيكيه: ميسي هو أقرب أصدقائي في غرفة الملابس

بيكيه بتحدث عن علاقته بميسي وكونه القائد الحقيقي لبرشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد نجم نادي برشلونة جيرارد بيكيه أن ليونيل ميسي هو القائد الحقيقي لبرشلونة، وأنه أقرب صديق له داخل غرفة خلع الملابس وأكثر من يصطحبه معه في كل مكان.

وكان بيكيه قد أكد أن العلاقة ما بين لاعبي برشلونة ونجم الفريق السابق نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي رائعة وتحظى بكل الود.

وحول ميسي، أكد بيكيه أنه أقرب لاعب له من بين جميع من رافقهم سواء في برشلونة أو منتخب إسبانيا أو خلال فترته القصيرة مع مانشستر يونايتد.

وأضاف: "ميسي هو القبطان هنا، هو المحرك الرئيسي لكل شيء، هو ليس قائد للفريق فقط لأنه يرتدي شارة قيادة، بل لأنه هو المحرك كما قلت"

وتابع: "أنا أعرفه منذ أن كان عمري 13 عامًا، حين كنا ناشئين بدأت صداقتنا وقبل أن يصبح أفضل لاعب في العالم، نمتلك نفس الترابط منذ تعرفنا وحتى الآن"

وأردف: "لقد استعدنا خدمات ميسي وهذا شيء مميز للغاية، افتقدناه في بداية الموسم وهذا تسبب لنا في العديد من المشكلات، الآن نحن أكثر قدرة على الفوز لأنه بات معنا من جديد"

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يذكر أن جيرارد بيكيه كان قد تحدث خلال الحوار ذاته عن النجم البرازيلي نيمار، مؤكدًا أن برشلونة كان يرغب بالفعل في استعادة خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.