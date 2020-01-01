بيكيه ليس الوحيد - ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة

لماذا لم يتواجد ميسي في تدريبات برشلونة الصباحية؟

غاب ثنائي برشلونة، جيرارد بيكيه وليونيل ميسي، عن التدريبات الجماعية صباح اليوم، الأربعاء، والتي جاءت استعدادًا للكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

بيكيه تعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة من مواجهة نابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مما يهدد مشاركته في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

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ولم يتواجد بيكيه في التدريبات الجماعية وإنما خضع للفحوصات الطبية لمعرفة مدى خطوة الإلتواء الذي تعرض له في الكاحل، بينما لم يظهر ميسي دون الكشف عن السبب.

وكان القائد الثالث لبرشلونة قد أشار إلى إمكانية خوض مباراة الكلاسيكو دون أي مشاكل، إلا أنّه لم يُصدر بيان رسمي لتوضيح موقف اللاعب.

وانضم 6 لاعبين من الرديف إلى التدريبات الصباحية وهم إنياكي بينيا ورونالد أريخو وأكيمي وريكي بويج وكولادو وأنسو فاتي.

ويعاني النادي الكتالوني من العديد من الإصابات على رأسها عثمان ديمبيلي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجي روبيرتو، كما تعاقد مع مارتن برايثوايت من ليجانيس بعد غلق سوق الانتقالات.