بيكيه: لدي قميص ريال مدريد ولكن لا يمكن أن ارتديه

نجم نادي برشلونة يرد على الانتقادات الأخيرة ويتحدث عن وضع النادي الكتالوني الحالي

واجه النجم الإسباني جيرارد بيكيه بعض الهجوم بالفترة الأخيرة وذلك بعد تصريحات التي انتقد بها الصحف المقربة من النادي الكتالوني وما تم نشره عن مستوى الفريق بالفترة الأخيرة.

وقد تحدث نجم النادي الكتالوني عن ذلك مؤخرًا وعن وضع الفريق الإسباني هذا الموسم بعد البداية المتواضعة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

قال: "في بعض الأحيان تمر بأوقات صعبة حتى تتمكن من التحسن والوصول لما تريد، عندما تكون شابًا تصبح الانتقادات مؤثرة بشكل أكبر ولكن مع الخبرة لا يحدث ذلك".

وتابع: "نحن نلعب كل ثلاثة أيام تقريبًا وعلينا مواصلة التقدم، أنا معتاد على صافرات الاستهجان هي تجعلني ألعب بشكل أفضل وأقدم كل ما لدي للرد عليهم".

"أعيش أصعب أوقاتي مع توتنهام الآن"😔



إيريكسن 🗣️ pic.twitter.com/EbGbbxO41r — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 8, 2019

وعن الغريم قال: "لقد تبادلت القمصان مع أحد نجوم ريال مدريد ولكن لم ارتديه على الإطلاق".

وعن التنس قال: "التنس لعبة رائعة وهم يتقاضون الكثير من المال، هي استثمار رائع لسنوات قادمة".

وفي الأخير قال: "بعض الأوقات أقوم بالتلاعب في تصريحاتي حتى نضحك ونستمتع بردود الأفعال في غرفة الملابس، هذا من أجل المتعة".

يذكر أن بيكيه سيكون مدير بطولة ديفيدز للتنس والتي ستقام في نوفمبر المقبل بمشاركة 18 دولة.