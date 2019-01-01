بيكيه: قرار استمرار فالفيردي ليس في أيدينا وفالنسيا يستحق الفوز

جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة يؤكد على استحقاق فالنسيا الفوز على نظيره برشلونة في مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإسباني جيرارد بيكيه قائد دفاع برشلونة أن فالنسيا استحق الفوز اليوم في مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا التي أقيمت بين الفريقين.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها بيكيه وأكد خلالها أن الفريق حاول تقديم أفضل ما لديه، لكن العديد من الأخطاء أنهت الأمور.

🔴🔵 ليونيل ميسي يصبح أول لاعب يُحرز في 6 نهائيات مختلفة في كأس ملك إسبانيا - أكثر من تلمو زارا (5 أهداف) ⚽️ pic.twitter.com/fFVd1khxlA — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وقال بيكيه: "نحن نريد أن يستمر فالفيردي في صفوف برشلونة لقد قام بعمل جيد، قلنا ذلك من قبل، لكن من جديد نقول أن تحديد هذا الأمر ليس في أيدينا نحن كلاعبين".

وأضاف: "فالنسيا استحق أن يحقق الفوز اليوم، أريد أن أتقدم بالتهنئة لهم، لكنهم وصلوا إلى مرمانا ثلاث مرات فقط وسجلوا هدفين".

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وأكمل: "لا توجد أعذار، نحن برشلونة ومطالبون دومًا أن نحقق الفوز مهما كان الخصم وفي كل البطولات، بعد الحصول على الدوري توقعنا أن يكون الموسم أفضل، لقد ارتفعت توقعاتنا بشكل كبير، علينا أن نقوم بتحليل عميق لما حدث".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعرض للخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد، وللمرة الأولى يخسر الكأس منذ عام 2014 عندما خسرة ضد ريال مدريد، حيث حقق الفوز في كل الألقاب التي تلت تلك البطولة.