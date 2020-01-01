بيكيه: فليحيا الملك، وضحيت بوجهي من أجل إسبانيا

جيرارد بيكيه يستعيد ذكرياته مع منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

استعاد النجم الإسباني جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة ذكريات مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم عام 2010.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب ونقلتها على لسانه صحيفة "آس" وأكد خلالها أن تلك البطولة شهدت أفضل الذكريات بالنسبة له.

وقال بيكيه: "لقد عانيت من جرح في حاجبي لأجل إسبانيا، لقد تم تكسير وجهي بشكل حرفي من أجل المنتخب، فليحيا الملك".

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وأضاف: "بطولة كأس العالم كانت حفلة رائعة بالنسبة لنا، لقد أمضينا الكثير من الأوقات الرائعة، ولم يكن لدينا نجم كبير لكن الفريق كان عظيمًا".

وأردف: "البطولة تحمل الكثير من الذكريات الرائعة بالنسبة لي، قبلها قابلت شاكيرا وأخبرتها أننا سنتقابل من جديد في النهائي وقد كان، أنا دائمًا شجاعًا في تلك المواقف".

وأنهى تصريحاته: "دائمًا ما تحيط بي الكثير من الأساطير والإشاعات، لكن الحقيقة الوحيدة المؤكدة بالنسبة لي هي أنني استمتعت بوقتي خلال كأس العالم 2010".

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا كان قد حقق بطولة كأس العالم الوحيدة في تاريخه عام 2010 عندما سجل إنييستا هدفه التاريخي في شباك هولندا بالنهائي.