بيكيه: راموس استحق الطرد وسنعبر في مدريد

التعادل حسم كلاسيكو الذهاب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، أن حكم لقاء الفريق أمام ريال مدريد ماتيو لاهوز كان يجب أن يطرد لاعب الملكي سيرخيو راموس، ولكن أبدى رضاه بالنتيجة.

وتعادل الفريقان بهدف لكل جانب في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما تقدم لوكاس فازكيز للملكي، ثم عادل مالكوم للبلوجرانا.

وقال بيكيه بعد المباراة للمراسلين: "الحكم لديه معايير غريبة، ولكن كان علينا التكيف معها واللعب، في المجمل قدم مباراة جيدة".

وأضاف: "ولكن راموس استحق البطاقة في النهاية، ولكن ماذا بيدنا أن نفعل، النتيجة جيدة ونملك فرصنا في اللقاء الثاني والأمل حاضر".

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وعن غياب ميسي منذ البداية: "كنا نعلم أنه يشعر ببعض الضيق، هناك مباريات مهمة قادمة ومن المهم أن يكون بأفضل حالاته".

وختم: "لم يكن باستطاعته اللعب لتسعين دقيقة، لذا فضل هو المشاركة بالشوط الثاني".

ويلعب لقاء العودة في مدريد بعد أسبوعين من الآن بعدما ينتهي الفريقان من لقاءات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.