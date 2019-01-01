بيكيه: رئاسة برشلونة؟ أستمتع حاليًا بالتنس

جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة يؤكد أنه لا يفكر في رئاسة النادي في الوقت الحالي.

أكد النجم الإسباني جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة أنه لا يملك أي طموح لرئاسة النادي في الوقت الحالي حيث يركز كل مجهوده على لعب كرة القدم وأعماله الخاصة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح إذاعة "أوندا سيرو" وأكد خلالها أن الأهم بالنسبة له في الوقت الحالي هو محاولة الاستمرار في ملاعب كرة القدم لأطول فترة ممكن".

وقال بيكيه عند سؤاله عن طموحه في رئاسة برشلونة: "أنا مستمتع للغاية في الوقت الحالي برياضة التنس وأحب مكاني كلاعب في الفريق".

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وأضاف: "سأحاول أن أستمر في الملاعب لأطول فترة ممكن، بعد انتهاء ذلك يمكننا أن نبدأ في التفكير فيما الذي سيليه بمستقبلي".

وأكمل عن علاقته بالعاصمة الإسبانية مدريد: "أتواجد هنا منذ ١٦ عامًا بشكل مستمر ولا أعاني من أي مشاكل، ولم أظهر أي علامات استياء أبدًا".

وأنهى تصريحاته: "التنافس بين برشلونة وريال مدريد لا علاقة له بالعلاقات الانسانية بيننا، أعتبر مدريد دومًا بيتي الثاني وأشعر براحة كبيرة هنا".

جدير بالذكر أن بيكيه تواجد بشكل مستمر في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة الماضية بسبب بطولة كأس ديفيس لكرة التنس.