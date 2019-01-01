بيكيه بعد ثنائية خيتافي: سننجح أو نفشل ببرشلونة معًا

بيكيه يبعث رسائل مهمة لمشجعي برشلونة

بعث قائد دفاع برشلونة جيرار بيكيه رسالة لمشجعي النادي، لحثهم على مواصلة دعم اللاعبين وعدم الانسياق وراء التي يعتقد أنها تهدف لضرب وزعزعة غرفة خلع ملابس البلو جرانا.

وجاءت رسالة صديق شاكيرا، بعد نجاح كتيبة المدرب ارنستو فالفيردي في تحقيق أول خارج القواعد هذا الموسم، والذي جاء على حساب خيتافي بهدفين دون رد، في مباراة سبت الجولة السابعة لليجا، التي جرت على ملعب "ألفونسو بيريز.

وردًا على ما أثير حفل العشاء الذي أقامه النادي بالتعاون مع ميسي يوم الأربعاء الماضي، منها للاحتفال بفوز البرغوث بجائزة أفضل لاعب في العالم، وكذا لمساعدة اللاعبين للخروج من حالة التوتر التي كانت تسيطر في الأسابيع الماضية، قال "أود القول أنه لا توجد صراعات داخل برشلونة، نحن نعرف النادي ونعرف الصحف ومن يكتب المقالات".

وأضاف "لذا لا ينبغي علينا أن نغضب أو نستسلم، علينا فقط أن نُركز على مواصلة الانتصارات وتحقيق الألقاب، وأتمنى ألا يحاول أحد أن يجلب لنا مشكلات ليست موجودة في الحقيقة. علينا نحن كلاعبين، جماهير ونادي أن نبقى متحدين، لأننا سننجح معًا ونؤذي أنفسنا معًا أيضًا".

وعن المباراة قال "كان من الصعب جدًا اللعب على هذا العشب مع الشمس وارتفاع درجة الحرارة، لكن كان فوزًا رائعًا، ولعبنا بحدة والمهم حققنا نتيجة إيجابية، لم يكن في الإمكان أفضل مما كان".

وتابع "نجحنا في تحقيق انتصارين على التوالي، وهذا ى سيمنحنا الثقة. بالنسبة لنادٍ مثل برشلونة، عندما لا يفوز يقولون أننا في أزمة، لذا أقول دائمًا أنه علينا أن نكون معًا إذا أردنا تحقيق أشياء عظيمة، خاصة لو حافظنا على الصورة التي كنا عليها يوم الأربعاء الماضي (أمام فياريال) واليوم".

عندما تكون وظيفتك آمنة لمدة أسبوع آخر 😅 pic.twitter.com/NdrmYOQap0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 28, 2019

وبخصوص الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها الرجل الزجاجي الجديد عثمان ديمبلي قبل بدء مباراة خيتافي، قال "لا نريد أبدًا حدوث ذلك ولا هو أيضًا. نتمنى أن يعتني بنفسه أكثر في الفترة القادمة ويعود في أسرع وقت".