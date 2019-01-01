بيكيه: برشلونة يجب أن يلعب بشكل أفضل أمام ليون

برشلونة فاز بأداء باهت على بلد الوليد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب نجم برشلونة جيرارد بيكيه زملائه بالتحسن قبل المواجهة المهمة أمام ليون بدوري الأبطال، وذلك بعد العرض الباهت أمام بلد الوليد بالليجا.

وفاز برشلونة بهدف نظيف على بلد الوليد مساء السبت، وسيكون على موعد مع ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال الثلاثاء المقبل في فرنسا.

وقال بيكيه للمراسلين بعد المباراة: "لم نلعب جيداً، لم يكن عرضاً طيباً، لم نكن برشلونة الذي نعرفه ونريده".

وأكمل: "الجيد أننا انتصرنا وعدنا لهذا الطريق، ولكن نحتاج للتحسن، الشعور العام ليس طيباً، ويجب أن نتحسن قبل الثلاثاء وإلا ستسوء الأمور".

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ما هي أكثر مباراة محبطة لـ فريقك المفضل؟🤔 pic.twitter.com/lhe7POvutM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

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وختم قلب الدفاع: "يجب أن نكون أكثر سلاسة، هذا ما أعطانا عديد الألقاب، إذا لم نحرك الكرة سريعاً نكون فريقاً أضعف، الفرق جميعاً تعرف هذا ونحن كذلك".

وبفضل هذا الانتصار، وسّع برشلونة الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد إلى سبع نقاط، بانتظار مباراة ريال مدريد وجيرونا مساء الأحد.

وفي حال فاز ريال مدريد على ضيفه سيتقلص الفارق بينه وبين برشلونة إلى ست نقاط في قمة الترتيب.