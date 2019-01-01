بيكيه يفتح النار على الصحفيين: نعيش في سيرك

تعرف على تصريحات بيكيه عقب فوز برشلونة الصعب على ليجانيس

وصف جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة ، تعامل وسائل الإعلام معه ومع النادي بـ "السيرك" مشيرًا إلى أنّ الفريق يحقق الانتصارات وهذا هو الأهم.

برشلونة استقبل 16 هدفًا في الدوري الإسباني في 13 مباراة إلا أنّه في صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة.

وقال بيكيه في تصريحات عقب المباراة: "العلاقة مع فالفيردي جيدة للغاية وكذلك مع النادي. كل شيء يسير على مايرام. أعتقد أنّ هناك الكثير من الضوضاء بالخارج . لو أنني في مدريد وأتناول طعامي هنا وأحصل على العشاء هناك فهذا كله جزء من السيرك. ولكني أقوم بعملي وجئت للمباراة لألعب كرة القدم".

وتابع: "لست متعبًا من كثرة السفر إلى مدريد فهي رحلة تستغرق 40 دقيقة فقط وأحاول أن أجعل الأمور أكثر بساطة. لو اتهمت بعض وسائل الإعلام بأنهم أعضاء في النادي يتم انتقادك في اليوم التالي، وفي يوم آخر تقوم بإجراء حوار مع صحيفة لتجد أخرى توجه لك هجومًا لاذعًا. هذا سيرك والأمر ليس جديًا".

صاحب الـ 31 عامًا أوضح: "كل إنسان له رأي وأحترمه دون شك ولكني أطلب منه أيضًا احترامي، البعض يرى أنّ ما أقوم به ليس الأفضل ولكني أعرف جيدًا ما يؤثر عليّ وما لا يؤثر".

وأردف: "أعلم أنّه حينما نخسر سوف يستغلون الأمر لتوجيه جميع الانتقادات الممكنة ولكني وصلت لمرحلة ألا أكون حساسًا وأتجاهل كل الضوضاء المحيطة بي وأقوم بعملي على أكمل وجه".

واختتم: "لو نظرنا إلى بداية الموسم تجدنا نقاتل لنكون في صدارة الليجا وكذلك الأبطال ونحن الآن كذلك، نعم نحتاج إل التطور في بعض المباريات ولكن الأهم هو الفوز فبدونه لن يتقبل أحد الأمر على الإطلاق. اللعب خارج "كامب نو" صعب للغاية سواء اليوم أو منذ عشر سنوات مضت وهذا أمر منطقي وطبيعي لأن المنافس يعرف أرضه أفضل من الضيف".

وانتصر النادي الكتالوني على مضيفه ليجانيس مساء أمس، السبت، بهدفين لهدف لحساب الجولة 14 من الليجا.

جدير بالذكر أنّ بيكيه لم يرجع إلى كتالونيا مع اللاعبين ليكون متواجدًا في بطولة كأس دايفز للتنس المُقامة في العاصمة الإسبانية مدريد.

بيكيه لن يٌشارك في مباراة الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند بسبب الإيقاف.