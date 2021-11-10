بيكيه أول ضحايا "قواعد تشافي".. إلغاء مقابلة تلفزيونية لمدافع برشلونة

وصل تشافي هيرنانديز إلى تدريب نادي برشلونة الإسباني، وهدفه الأول هو تنظيم كافة الأمور في "كامب نو".

المؤتمر التقديمي لتشافي كان بمثابة إعلان لنواياه، حيث قال في تصريحاته: "من الضروري وضع النظام، لأنه عندما يكون هناك نظام يكون الأمر مفيدًا للجميع".

تشافي وضع بالفعل مجموعة من القواعد الصارمة التي يجب أن يتبعها جميع اللاعبين، تنظم عملهم اليومي في المدينة الرياضية، وتسيطر عليهم داخل وخارج الملعب.

للمزيد: صرامة وانضباط.. تشافي يضع قواعده في برشلونة

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الضحية الأولى لقواعد تشافي الصارمة كان زميله السابق، جيرارد بيكيه، القائد الثاني حاليًا في برشلونة.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن تشافي قرر إلغاء مقابلة كان بيكيه قد خطط لها مع أحد البرامج التلفزيونية الإسبانية الأسبوع المقبل.

ويبدو أن تشافي في عمله الجديد لن يحابي زملاء الملعب، حيث كانت إحدى أكثر النقاط سخونة عند وصوله هي علاقته مع زملائه القدامي.

بيكيه الآن سيكون عليه الامتثال التام للقواعد التي فرضها تشافي في برشلونة، خاصة أنه ظهر كثيرًا في الآونة الأخيرة في مناسبات عامة بعيدة قليلًا عن عالم كرة القدم.

ويريد تشافي استئصال أي احتمالية بأن يهتم اللاعبون بأمور أخرى بعيدة عن برشلونة، ومستقبلهم الكروي فقط.

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