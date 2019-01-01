بيكيه: الفترة التحضيرية أضرت بموسم برشلونة

تعرف على تصريحات بيكيه ورأيه في تراجع مستوى برشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أرجع جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، أسباب تراجع مستوى الفريق الكتالوني للفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم.

برشلونة سافر إلى اليابان ثم عاد إلى كتالونيا لخوض لقاء كأس خوان جامبر قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيكيه في تصريحات عقب الفوز على فياريال: الفترة التحضيرية لم تساعدنا لنبدأ الموسم بصورة جيدة، لقد سافرنا كثيرًا وتدربنا قليلًا".

وتابع: "الجميع هنا يشعر بأن الفريق ليس في أفضل أحواله وأننا في تراجع كبير عن الموسم الماضي والسبب ليس فقط غياب ليونيل ميسي. نحن مطالبون بالتحسن والفوز".

قائد برشلونة الثالث أشار إلى أنّ بعض اللاعبين لم يصلوا بعد لقمة مستواهم لأنهم عانوا كثيرًا خلال الفترة التحضيرية وبحاجة للوقت للتأقلم.

واختتم: "لا يوجد أعذار ونحن في برشلونة لا نبحث سوى عن تقديم الأفضل ولكن الفترة التحضيرية لم تكن مساعدة أبدًا للفريق".

وكان بيكيه قد دافع عن جمهور النادي الكتالوني بعد إطلاق صافرات استهجان على لويس سواريز بسبب تراجع مستواه أمام فياريال.