بيكيه : أسطورة ريال مدريد هو قدوتي بكرة القدم

عاد مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه من جديد كعادته لصناعة بعض العناوين الرئيسية في الصحف بتصريحاته الواضحة والتي يجاوب فيها على كل ما يوجه له.

فشارك رأيه حول مستقبل متوسط ميدان فريقه بيدري، كما أوضح وجهة نظره حول مستويات كيليان مبابي وإرلنيج هالاند، وعن الفارق بين كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وتحدث بيكيه في مقابلة مع لاعب إنجلترا السابق جاري نيفيل عبر قناة "Sky Sports" حول أفضل لحظاته، وعن مستقبل ناديه، والمواهب الجديدة التي ينبغي أن تبدأ المشروع الجديد.

وقال المدافع المخضرم عن بيدري: "لديه العديد من الفرص ليكون الأفضل في العالم، وجافي أيضًا جيد جدًا بالنسبة لعمره، عليهم أن يستمروا في النمو والتطور، لدينا مواهب رائعة في برشلونة".

وعن اختياره فيما يفضل، هالاند أم مبابي، أجاب: "إنهما من أفضل اللاعبين في العالم، فكلاهما لديه القدرة على الفوز بالكرة الذهبية، وأعتقد أن هالاند هو مجرد مهاجم خالص، لكن مبابي لاعب كرة قدم أكثر اكتمالًا، لكن من الصعب الاختيار".

وحول أفضل لحظة في حياته المهنية، أوضح: "عندما فزنا بكأس العالم كانت بلا شك أفضل لحظة".

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وعن مثله الأول عندما كان صغيرًا، أضاف: "كان أول لاعب مفضل لدي هو فرناندو هييرو، ثم ريو فرديناند ثم بويول أو جابي ميليتو، كنت دائمًا أنظر إلى اللاعبين الموجودين في مركزي".

وعن الفارق بين رونالدو في مانشستر يونايتد وريال مدريد اختتم: "في مانشستر كان أكثر تطرفًا وإثارة في لعبته، في مدريد كان مهاجمًا وسجل العديد من الأهداف وكان مفتاحًا للفوز بدوري أبطال أوروبا، فمن الصعب الاختيار ولكن بالتأكيد كريستيانو من مدريد لأنه فاز بمزيد من الألقاب في تلك السنوات".

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