بيكهام يواصل إغراء سواريز بالدوري الأمريكي

هل يرحل النجم الأوروجوياني عن برشلونة هذا الصيف؟

يواصل نادي إنتر ميامي، محاولاته من أجل التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من برشلونة، وإقناعه بالرحيل عن النادي الإسباني.

صاحب الـ33 سنة عقده مستمر مع برشلونة حتى يونيو 2021، مع إمكانية التمديد التلقائي حتى 2022 في حالة خوضه 60% من مباريات الفريق هذا الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت رغبة ديفيد بيكهام مالك إنتر ميامي، في الحصول على خدمات سواريز، لإضافة المزيد من القوة لصفوف الفريق، واستغلال شعبية اللاعب حتى تنعكس على ناديه الجديد.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن سواريز لا يرحب بهذه الخطوة في الوقت الحالي، بل يفضل الاستمرار مع برشلونة وتجديد عقده لفترة أطول.

مهمة المهاجم المخضرم تبدو صعبة مع برشلونة في الفترة القادمة، نظراً للمفاوضات المستمرة من الفريق الإسباني لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر لتدعيم خط الهجوم.

وهو الأمر الذي سيسعى النادي الأمريكي لاستغلاله، وتقديم بعض الإغراءات لسواريز، مثل الأجر المرتفع وفرص الحملات الإعلانية الكبيرة، مع المعيشة المميزة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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جدير بالذكر أن سواريز نجح في التسجيل 19 مرة هذا الموسم، في 34 مباراة ظهر فيها مع برشلونة، حيث تعرض لإصابة قوية في منتصف الموسم، قبل العودة بعد استئناف النشاط الرياضي.