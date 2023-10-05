بيكهام يكشف نصيحة ميسي لطفل في ميامي.. وكيف أقنع والده بالصفقة؟

تأثير انضمام الأرجنتيني لا يشمل كرة القدم فحسب..

لا يقتصر تأثير الأرجنتيني ليونيل ميسي وانضمامه إلى نادي إنتر ميامي على كرة القدم فحسب، بل إن هناك جوانب عديدة لها علاقة بذلك التأثير الهائل.

عن تأثير انضمام ليو، تحدث ديفيد بيكهام أحد ملاك النادي الأمريكي، كاشفًا كيف أقنعه بالأساس لاتخاذ تلك الخطوة.

وقال بيكهام لبودكاست Stick to Football: "إن جلب ليو قد غيّر كل شيء. أطفال الأكاديمية لديهم شخص يتطلعون إليه، لقد فعل كل شيء، وفاز بكل شيء، وهو يعلمهم، وهو أمر مذهل".

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وأردف: "كانت هناك مقابلة منذ بضعة أيام مع أحد أطفال الأكاديمية، والذي كان في حالة جيدة، وقد التفتوا إليه وقالوا له: (ما هي أفضل نصيحة قدمها لك ليو حتى الآن؟) فقال: (المشي أكثر).. لقد قال (أن تمشي أكثر لأن هذا يجعلك ترى أكثر) لذا فقد بدأ بالفعل بالقيام بما قاله له ليو، إنه أمر لا يصدق.".

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وحدد بيكهام كيف تمكن من إقناع ميسي بالانتقال إلى الولايات المتحدة، مع التكهنات الشديدة بالعودة إلى برشلونة في مرحلة ما بينما كان اللاعب الأمريكي الجنوبي يستعد لمغادرة باريس سان جيرمان كلاعب حر: "لقد ذهبت إلى فندق يقيم به والد ميسي منذ حوالي أربع سنوات في برشلونة للقاء به، ومن الواضح، في تلك المرحلة، لم نكن مستعدين لإحضاره ولم يكن مستعدًا للقدوم."

وأردف: "التفت إلى والده وقلت: (نريد ابنك، نريده أن يأتي إلى ميامي عندما يكون مستعدًا)، وإذا كان هذا احتمالًا. فلندع المحادثات تتواصل، ومع شركائي، خورخي ماس وخوسيه ماس، عملنا على ذلك لمدة أربع سنوات تقريبًا".