الانتقالات
كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة

بيكهام يحصل على الموافقة لإتمام "اتحاد قدامى مانشستر" في سالفورد

التعليقات()
Rhona Wise
النجم الإنجليزي ينال تصريح الاتحاد الإنجليزي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حصل ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق على موافقة الاتحاد الإنجليزي للحصول على حصة من نادي سالفورد سيتي.

 

وسيأخذ بيكهام دور مدير النادي الذي ينافس في مسابقة الدوري الوطني بالدرجات الأدنى، بعد خضوعه لاختبارات الاتحاد الإنجليزي.

اختيارات المحررين

وسيقوم نادي سالفورد الذي أكد الخبر عبر تويتر، بتقديم بيكهام للجماهير في ملعبه "بينينسولا" خلال استضافته لفريق ميدستون يونايتد يوم السبت.

وبذلك ينضم بيكهام لزملائه من مجموعة 92 الشهيرة من المستثمرين في النادي، الذي يضم جاري وفيل نيفيل ورايان جيجز وبول سكولز ونيكي بات.

يذكر أن مالك الحصة الأكبر من النادي يظل رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم بنسبة 40%.

الموضوع التالي:
كأس ملك إسبانيا| ريال مدريد يضرب جيرونا بثلاثية ويكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي
الموضوع التالي:
رسمياً - توديبو ينتقل إلى برشلونة بشكل فوري
الموضوع التالي:
مأساة مدافع أتالانتا.. هزم يوفنتوس وفقد طفله المستقبلي في ليلة واحدة
الموضوع التالي:
خاص جول | توتنهام الأمل الأخير لباتشواي للرحيل من تشيلسي
الموضوع التالي:
رومنيجية يتحدث عن صفقة أودوي الفاشلة ومستقبل خاميس
إغلاق