بيكهام يبحث في قطر عن عقد رعاية لفريقه

تجربة ديفيد بيكهام الإستثمارية تمر من بوابة قطر

يسعى أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام في أخذ خطوة أخرى للأمام في تجربته الاستثمارية مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وكان بيكهام قد أعلن إنشاء النادي من أجل خوض تجربة جديدة كمالك لنادٍ وليس لاعبًا أو مدربًا، وذلك بعد سنوات من اعتزاله اللعبة.

وقبل شهرين فقط من انطلاق الموسم الجديد للدوري الأمريكي في مارس المقبل، يبحث بيكهام عن عقد رعاية يعطي النادي بعدًا اقتصاديًا آخر.

ويبحث بيكهام عن عقد استثماري في قطر محاولًا استغلال العلاقات الجيدة التي أقامها هناك أثناء تجربته الأخيرة كلاعب مع باريس سان جيرمان.

ويعتبر باريس سان جيرمان مملوكًا للمجموعة القطرية بقياة ناصر الخليفي، الرجل الذي حظي بصداقة العديد من نجوم كرة القدم الحاليين والقدامى.

وتأتي محادثات إنتر ميامي مع قطر ضمن سلسلة من المفاوضات والتي بدأت في أوائل عام 2016 عن نية أحد الهيئات الاستثمارية في قطر لشراء حصة في استثمار بيكهام الذي لم يكن قد أعلن عنه بعد.

ما قصة نادي إنتر ميامي الذي يعد ديفيد بيكهام أحد ملاكه؟

يذكر أن ديفيد بيكهام كان قد خاض تجربة في الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسي كلاعب، مما حمسّه للاستثمار الرياضي هناك.