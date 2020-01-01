بيكفورد ردًا على أسطورة مانشستر يونايتد: لن أتأثر بالكراهية

رسالة شديدة اللهجة من حامي عرين الأسود الثلاثة للشامتين في هفواته الأخيرة

بعث حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد رسالة لأسطورة مانشستر يونايتد جاري نيفيل، مفادها أن الهجوم غير المبرر عليه في الآونة الأخيرة، لن يحبط معنوياته أو يهز ثقته الكبيرة في نفسه.

وجاءت تصريحات حامي عرين المنتخب الإنجليزي، ردًا على سخرية محلل قنوات "سكاي سبورتس" منه، وأيضًا بعد الهجوم عليه، لتكرار أخطائه الفردية، منذ ظهوره اللافت مع الأسود الثلاثة في كأس العالم 2018.

وقال الدولي الإنجليزي "أعتقد أن الصحافة والجميع يريدون النيل من لاعبي المنتخب الإنجليزي، ويمكن النظر إلى جاري نيفيل"، في إشارة واضحة إلى ما فعله الأخير، بعد ضحكاته على أخطاء بيكفورد عقب خسارة التوفيز أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-3.

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وأضاف "الكل يكرهك وهذه ضريبة التواجد في المنتخب، لكن عليك أن تتعلم وتتعايش مع الوضع. من الضروري تجاهل ذلك، لأن الشخص الذي يستطيع مساعدتك هو أنت".

وتابع "كل لاعب في المنتخب يتعرض للهجوم وفي أوقات أخرى على الثناء، ويمكن النظر إلى جو هارت، إذ كان يعاني كل أسبوع عندما كان الحارس الأول للمنتخب".

وأصر مرة أخرى على أن ما يحدث معه لن يؤثر على تركيزه، بقوله "من السهل أن ترى كراهية الجميع لسبب ما، أما أنا.. فسوف أمضي قدمًا، أعرف قدراتي جيدًا وما أستطيع فعله. وهذا أمر مؤلم".

وختم "أفهم جيدًا أنني كنت في حالة جيدة مع المنتخب، وإنه لأمر مثير للضحك أن يهتف الجميع باسمك عندما تكون مع إنجلترا، لكن بعد العودة إلى ناديك يحدث العكس. وأنا لن أدع ذلك يؤثر علي".

وكان حارس إنجلترا الأول قد وقع في المحظور مرة أخرى في مباراة أول أمس ضد كريستال بالاس، باستقبال هدف سهل من البلجيكي كريستيان بينتيكي، لكن من حُسن حظه أن الفريق فاز في النهاية بنتيجة 3-1 في واحدة من مباريات الأسبوع الـ26 للبريميرليج.