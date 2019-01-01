بيشكتاش يخلط أوراق كلوب وإدارة ليفربول

كيف سيخرج ليفربول من هذه الورطة؟

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

ترددت أنباء في بعض الصحف البريطانية وكذلك التركية، عن تجدد رغبة إدارة نادي بيشكتاش، لإنهاء عقد الحارس الألماني لوريس كاريوس، قبل عام من انتهاء مدة إعارته من ليفربول.

وكان يورجن كلوب، قد تخلص من مواطنه في مثل هذه الأيام العام الماضي، بإرساله إلى ممثل العاصمة التركية الثانية، على سبيل الإعارة، مع الاحتفاظ بحق الشراء بعقد دائم، مقابل حوالي 7.5 مليون يورو، تكون مستحقة الدفع، قبل انتهاء موسمه الثاني في الإعارة.

وتعرض الحارس الألماني لانتقادات لاذعة في بداية مشواره في دوري أحفاد العثمانيين، ووضح ذلك من خلال الهجوم المتواصل عليه من قبل مدربه سينول جونيس، إلا أن صاحب الـ26 عامًا، نجح في الرد على المشككين نوعًا مع في نهاية حملته الأولى في الدوري التركي، والتي ختمها الفريق بالحصول على المركز الثالث في جدول الترتيب العام.

لكن في الأيام والساعات القليلة الماضية، ظهرت موجة جديدة من الأنباء والشائعات عن تقلص فرصه في البقاء في اسطنبول لنهاية فترة إعارته، وذلك لعدم اقتناع الإدارة بما قدمه مع الفريق في مبارياته الـ35، التي خاضها بقميص بيشكتاش على مدار الموسم الماضي، وهو الأمر الذي لم يكن ينتظره كلوب ولا مجلس إدارة الريدز هذا الصيف.

هو واحد من أبرز نجوم كرة القدم الهولندية، لعب في @LFC_Arabic ✨



يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ39، أنه ديرك كاوت👏pic.twitter.com/jIWp0IG7l1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 22, 2019

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور"، فإن كابوس نهائي دوري الأبطال 2018، قد يعود لقلعة "أنفيلد روود" في الأيام وربما الساعات القليلة القادمة، بقرار من إدارة النادي التركي، لإنهاء مدة عام بعد عام واحد فقط، ما سيضع النادي الإنجليزي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الإبقاء عليه والتكفل براتبه، رغم عدم حاجة كلوب لخدماته، أو التنازل عنه لنادٍ آخر بثمن بخس.

ورغم معاناة ليفربول الصيف الماضي، لإيجاد مشتر، إلا أن صاحب الشأن، ادعى في تصريحات صحفية، أم وكيل أعماله تلقى بالفعل 5 عروض، 2 أو ثلاثة منها في بلاد الضباب، والعروض الأخرى من أندية ألمانية، وذلك بالتزامن مع ما يتردد عن اقتراب نهاية مغامرته في تركيا.