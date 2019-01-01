بيشكتاش يخطط لإعادة كاريوس لليفربول في يناير

صدمة للحارس الألماني إن حدثت..

تحدثت تقارير صحفية تركية، أن إدارة بيشكتاش تسعى لإعادة لوريس كاريوس إلى ليفربول من جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان لوريس قد انضم إلى بيشكتاش الموسم الماضي على سبيل الإعارة لمدة عامين مع وجود بند غير إلزامي للشراء.

وبحسب ما قالته التقارير، فإن البداية المتعثرة لبيشكتاش في هذا الموسم ستجبر الإدارة على القيام بتعديلات جذرية في الفريق التركي بالميركاتو الشتوي.

كاريوس: ربما ألعب مع ليفربول مرة أخرى

بيشكتاش خاض 9 مباريات في الدوري التركي ويحتل المركز الثامن بعد ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، إلى جانب تذيله لترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي بدون رصيد من النقاط.

الإدارة بدورها تسعى لتدعيم حراسة المرمى من خلال الاستغناء عن كاريوس والتعاقد مع فابري حارس فولهام المعار لريال مايوركا في إسبانيا.

حارس ماينتس الأسبق شارك في 11 مباراة بكافة المسابقات وقد تلقت شباكه 16 هدفًا، وهي أرقام سلبية بالنسبة للإدارة التركية.

وفي حال أن تم ما يريده بيشكتاش، فسيجد كاريوس نفسه في ورطة، فليفربول في حالة اكتفاء من حراسة المرمى بوجود الحارس أليسون وبديله أدريان، وكلاهما في حالة فنية مميزة.

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يذكر أن قرار رحيل كاريوس البالغ من العمر 26 عامًا عن الريدز أتى بعد المباراة الكارثية التي قدمها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في المباراة التي هُزمت فيها كتيبة كلوب بثلاثة أهداف لهدف.