بيساكا لجماهير مانشستر يونايتد: انتظروا الأفضل وهذا ما يحتاجه سولشاير

المدافع الشاب يبعث رسائل مطمئنة لمشجعي مانشستر يونايتد

بعث مدافع مانشستر يونايتد آرون بيساكا رسائل هامة للمشجعين، مفادها باختصار أنه لا داعي للقلق على مستقبل الشياطين الحمر في وجود ذو الوجه الطفولي أوليه جونار سولشاير.

ورغم تذبذب نتائج الفريق من حين لآخر مع المدرب النرويجي، إلا أن الظهير الواعد، أصر على أن الإدارة أصابت كبد الحقيقية، بإسناد مهمة بناء مشروع إعادة هيبة وكبرياء مانشستر يونايتد لسولشاير.

وقال القادم من كريستال بالاس الصيف الماضي في تصريحات صحفية "إنه لأمر مثير للغاية. وبالنسبة لي، فأنا أرى خطط المدرب وما يحاول القيام به لبناء فريق قوامه الرئيسي من الشباب. والخطوة القادمة هي الالتزام، وإذا فعلنا ذلك سنكون في مستوى آخر".

وجاء الظهير الأيمن الدولي الإنجليزي إلى "مسرح الأحلام" في الميركاتو الصيفي، مقابل انتعاش خزينة النسور اللندني بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

وعن تقييمه لنفسه منذ مباراته الأولى بالقميص الأحمر وحتى هذه اللحظة، قال "بكل تأكيد سعيد بما قمت به. أعتقد أنني قمت بعمل جيد حتى الآن، لكني سأتحسن وسأكون أكثر سعادة".

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالمباريات، يأتي أداء الفريق أولاً ثم أدائي، وأنا استمتعت كثيرًا باللعب مع زملائي في المباريات وبالعمل على انسجامي وتفاهمي مع المدافعين".

وختم حديثه في هذا السياق "عملي في الثلث الأخير ما زال بحاجة لمزيد من التحسين، وعندما أذهب إلى النادي كل يوم أعرف أنني يمكنني تحسين هذا الجانب، وأعرف أن ذلك سيجعلني أفضل كلاعب، ولهذا فضلت الذهاب إلى مانشستر يونايتد".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة، متأخرًا بخمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.