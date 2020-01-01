بيزيتش يعلن موعد عودته لصفوف الاتحاد

بيزيتش يقترب من العودة لنادي الاتحاد.

أكد الصربي ألكسندر بيزيتش، مهاجم فريق نادي الاتحاد، المعار إلى صفوف سي سيول الكوري، على أنه لن يستمر ضمن صفوف فريقه الحالي، رافضًا فكرة تجديد إعارته.

وكان الاتحاد قد أعار بيزيتش إلى صفوف سيول الكوري، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، حتى نهاية الموسم الحالي.

بيزيتش قال خلال تصريحات لصحيفة "فوتبال" الصربية: "لن أجدد عقدي مع سيول الكوري، وسأعود إلى الاتحاد من أجل ارتداء قميص الاتحاد حتى نهاية عقدي".

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المهاجم الصربي تابع: "دخلت في مفاوضات مع مسؤولي سيول الكوري لتجديد إعارتي، ولكني لم أتوصل لاتفاق معهم، ولذلك فضلت إنهاء كافة الأمور بشكل ودي".

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ألكسندر بيزيتش أردف: "بدأت بشكل مميز مع سيول، ولكني تعرضت لإصابة أبعدتني لبعض الوقت، وسجلت 10 أهداف خلال 23 مباراة في كوريا الفترة الماضية".

ويعاني فريق نادي الاتحاد في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث عشر، برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن دوامة الهبوط.