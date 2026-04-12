بير شورس يصدر حكماً واضحاً تماماً بشأن سنواته في أياكس

كان بير شورس مرتبطًا بعقد مع أياكس بين عامي 2018 و2022، وتعامل خلال تلك الفترة مع إريك تن هاغ كمدرب. قلب الدفاع، الذي أصبح بلا عقد بعد رحيله عن تورينو، يكنّ تقديرًا كبيرًا لمدربه السابق، كما اتضح يوم الأحد في Goedemorgen Eredivisie.

يريد هانس كراي الابن أن يعرف أي نوع من المدربين كان تن هاغ بالنسبة لشورس. فيجيب المدافع دون أدنى تردد: «عملت معه لعدة سنوات. كان لديّ بضعة مدربين، لكن تن هاغ كان الأفضل».

ويضيف شورس مسترجعًا: «لم أكن ألعب دائمًا. وكثيرًا ما تسمع لاعبين يقولون حينها: نعم، مدرب سيئ. هذا سهل. لكن بالنسبة لي كان بارعًا تكتيكيًا إلى حد كبير. مدرب جيد. كان يجعلنا نعمل كفريق واحد»، علمًا أن شورس تُوِّج تحت قيادة تن هاغ بلقب الدوري مع أياكس في أعوام 2019 و2021 و2022.

كان بإمكان شورس في ذلك الوقت أيضًا أن يستبدل فورتونا سيتارد بآيندهوفن (PSV). غير أن قلب الدفاع، البالغ الآن 26 عامًا، كان لديه شعور أفضل تجاه أياكس، لذلك وقع الاختيار على أمستردام.

ويشرح شورس بعد سنوات قراره بتوقيع عقد لعدة أعوام مع أياكس: «نعم، أجريت أولًا محادثة مع آيندهوفن. ثم قال والدي تحديدًا: أريدك أن تذهب وتنظر في أياكس مرة أخرى. تحدثت مع مارك أوفرمارس وإدوين فان دير سار، وهذا أثر فيّ مباشرة. كان الانطباع مختلفًا».

ويتابع شورس: «الشعور الذي راودني بعد ذلك أقنعني بالتوقيع هناك. ولم أندم على ذلك أبدًا»، علمًا أنه غادر يوهان كرويف أرينا في 2022 وقد خاض ما مجموعه 95 مباراة.

ويتحدث شورس عن «فترة ناجحة» مع أياكس: «95 مباراة في ثلاث سنوات. وكان منافساي ماتيس دي ليخت ويوريين تيمبر، اللذان يلعبان الآن مع مانشستر يونايتد وآرسنال. ارتكبت أخطاء ولعبت مباريات جيدة وأخرى سيئة. لكنني مقتنع بأنني نجحت في أياكس».