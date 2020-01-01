بيريز لجماهير ريال مدريد: سنتجاوز المحنة وهذا ما أريده من الجميع

رئيس ريال مدريد يبعث رسالة عاطفية لمشجعي النادي والمتضررين من الوباء التاجي

كسر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، حاجز صمته، على الأوضاع الصعبة التي يمر بها النادي وعالم كرة القدم بوجه عام، بسبب الانتشار المفزع لوباء كورونا المستجد.

وبعث رجل الأعمال الإسباني رسالة عاطفية إلى شركاء ومشجعي نادي القرن الماضي، مراهنًا على تجاوز ما وصفه "التحدي الهائل"، بشرط إتباع تعليمات منظمات الصحة العالمية.

وقال بيريز في رسالته "في البداية أتمنى أن تكونوا أنتم والعائلات على ما يرام في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم".

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وأضاف "أود أن أعرب نيابة عن جميع مشجعي ريال مدريد عن تضامني مع العائلات المتضررة بشكل مبىاشر من الفيروس التاجي، لكم كل قوتنا وشجاعتنا لمحاولة التغلب على ألم المتضررين".

وتابع "كما عرفتم من خلال قنوات اتصالانا، فقد تم اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس والامتثال الصارم لجميع الأحكام القانونية والتوصيات الإضافية للسلطات الصحية، وبناء على ذلك، شرع ريال مدريد في تعليق النشاط الرياضي سواء فيما يخص التدريبات أو المباريات".

واستطرد "تم إغلاق مكاتب خدمة الأعضاء وجولة ملعب بيرنابيو، وأيضًا تم إلغاء جميع أنشطة المدينة الرياضية، مع ذلك، ولهذا السبب على وجه الخصوص، فقد حان الوقت لكي نبقى أقوياء ومتحدين في قيمنا، وهذا واحد من أهم قيم ريال مدريد منذ تأسيسه قبل 118 عامًا".

وختم رسالته العاطفية "الآن هو الوقت المناسب لتأكيد قيمة التضامب، وذلك بإتباع تعليمات السلطات بدقة، وقبل أي شيء البقاء في المنزل، وسيواصل ريال مدريد عمله من خلال خدمة الأعضاء عبر الإنترنت، وأشكركم جميعًا على تفهمكم، نحن جزء من أفضل نادٍ في التاريخ، وريال مدريد لا يستسلم أبدًا ويمثل مشاعر الملايين في مختلف أنحاء العالم".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد لم يفلت من لعنة كورونا، بعد التأكد من إصابة لاعب السلة تومكنز، وهو ما عجل بفرض العزل على كل اللاعبين والموظفين، كإجراء احترازي لوقف انتشار الوباء التاجي في النادي.